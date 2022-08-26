Август, 26 в 16:06

Российские захватчики совершили теракт против гражданского населения и инфраструктуры в поселке Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом заявил заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук на брифинге 26 августа.

– Это целенаправленный теракт против гражданской инфраструктуры и жителей, потому что это был комбинированный обстрел с применением ракет С-300 и Искандер. Если у С-300 большой разлет, то Искандер — это современное точное оружие, которое было сделано для того, чтобы обходить ПВО, — отметил он.

Лукашук напомнил, что 24 августа оккупанты обстреляли вокзал, в результате чего загорелись пять вагонов поезда. Кроме того, пострадал автомобиль с переселенцами из Донецка, проезжавший мимо.

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По его словам, в течение недели на Днепропетровщине в результате обстрелов умерли 26 человек, из них 25 — в Чаплино. В общей сложности ранены 42 человека.

Лукашук добавил, что именно через станцию ​​в поселке Чаплино проходит эвакуация из Покровска Донецкой области. Враг понимал, что в поезде находятся гражданские.

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрела без света остались около тысячи человек, сейчас ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения.

Фото: Офис генпрокурора