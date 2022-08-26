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Факты / Украина

ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту под Херсоном – ОК Юг

Валентина Летяк, редактор ленты
ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту под Херсоном – ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

Утром 26 августа два украинских вертолета Ми-8 нанесли результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника вблизи Высокополья в Херсонской области.

– Ракетно-артиллерийскими подразделениями продолжено выполнение огневых задач, в частности, по обеспечению контроля над Дарьевским мостом. Его эксплуатация остановлена, – сообщает оперативное командование Юг.

По данным наших военных, за минувшую ночь РФ потеряла 27 военных и 120-миллиметровый миномет. Остальные потери врага уточняются.

Россия продолжает удерживать в Черном море два корабля и подводную лодку, снаряженные 20 ракетами Калибр.

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