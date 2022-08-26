ВСУ нашли в бронежилетах оккупантов дверцы от пожарного щита
В бронежилеты для российских военных зашивают дверцы от пожарного щита.
Это украинские защитники выяснили, когда распороли два таких элемента защитной одежды оккупантов.
В одном из бронежилетов лежала изогнутая промаркированная пластина, где местами уже полущилась красная краска.
Такую же “защиту” украинские военные обнаружили и в другом бронежилете.
– Бронеплита российского солдата. С какого-то пожарного щита изогнута. Маркированная. Смотрите на эту вторую армию мира, – комментировали, распаривая бронежилеты захватчиков, украинские военные.
После этого украинские военные решили испытать элементы защиты на прочность.
Но патроны пробили насквозь даже две плиты, сложенные вместе.
– Вот так идите умирать за матушку-Россию, – подытожили в завершение эксперимента украинские защитники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
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