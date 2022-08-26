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Факты / Украина

ВСУ нашли в бронежилетах оккупантов дверцы от пожарного щита

Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ нашли в бронежилетах оккупантов дверцы от пожарного щита

В бронежилеты для российских военных зашивают дверцы от пожарного щита.

Это украинские защитники выяснили, когда распороли два таких элемента защитной одежды оккупантов.

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В одном из бронежилетов лежала изогнутая промаркированная пластина, где местами уже полущилась красная краска.

Такую же “защиту” украинские военные обнаружили и в другом бронежилете.

– Бронеплита российского солдата. С какого-то пожарного щита изогнута. Маркированная. Смотрите на эту вторую армию мира, – комментировали, распаривая бронежилеты захватчиков, украинские военные.

После этого украинские военные решили испытать элементы защиты на прочность.

Но патроны пробили насквозь даже две плиты, сложенные вместе.

– Вот так идите умирать за матушку-Россию, – подытожили в завершение эксперимента украинские защитники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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