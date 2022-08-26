Август, 26 в 9:13

Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов РФ в Архангельске и Бурхановке на Юге.

Атаковали Вооруженные силы Украины накануне и средства противовоздушной обороны россиян в Херсоне и Нововоскресенском.

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражения по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

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В Оперативном командовании Юг уже подтвердили, что в течение суток армия России на Юге Украины потеряла:

20 военных,

две единицы автотехники,

узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах,

склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Окончательные потери врага на 26 августа доразведываются.

В ответ вражеские штурмовики и вертолеты нанесли пять ударов по украинским позициям вдоль линии боевого столкновения.

Украинские военные не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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