ВСУ уничтожили склад боеприпасов и узел связи оккупантов на Юге
Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов РФ в Архангельске и Бурхановке на Юге.
Атаковали Вооруженные силы Украины накануне и средства противовоздушной обороны россиян в Херсоне и Нововоскресенском.
Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражения по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
В Оперативном командовании Юг уже подтвердили, что в течение суток армия России на Юге Украины потеряла:
- 20 военных,
- две единицы автотехники,
- узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах,
- склад боеприпасов в Нововоскресенском.
Окончательные потери врага на 26 августа доразведываются.
В ответ вражеские штурмовики и вертолеты нанесли пять ударов по украинским позициям вдоль линии боевого столкновения.
Украинские военные не пострадали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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