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Факты / Украина

ВСУ уничтожили склад боеприпасов и узел связи оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация нанесла удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов РФ в Архангельске и Бурхановке на Юге.

Атаковали Вооруженные силы Украины накануне и средства противовоздушной обороны россиян в Херсоне и Нововоскресенском.

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражения по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

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В Оперативном командовании Юг уже подтвердили, что в течение суток армия России на Юге Украины потеряла:

  • 20 военных,
  • две единицы автотехники,
  • узел связи 98 парашютно-десантного полка в Дудчанах,
  • склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Окончательные потери врага на 26 августа доразведываются.

В ответ вражеские штурмовики и вертолеты нанесли пять ударов по украинским позициям вдоль линии боевого столкновения.

Украинские военные не пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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