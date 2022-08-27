Август, 27 в 11:52

На сегодня у России уже нет технической возможности высадить с неба десант в Николаеве.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, рассказывая об оперативной обстановке на фронте на своем YouTube-канале.

По его словам, после значительных потерь в полномасштабной войне против Украины воздушно-десантные войска РФ пополнили новыми военными, которые часто даже не имеют соответствующей подготовки.

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– Нет, у них уже такой возможности нет (сбросить с неба десант на Николаев, – Ред.)… Сегодня это невозможно технически, потому что во всех частях воздушно-десантных войск РФ произошла замена личного состава вследствие потерь. Причем смена состава произошла кардинальная. И большая часть из тех, кто сегодня воюет в составе этих войск, скорее всего, даже не прыгали, не имеют количества прыжков и не проходили допрыжковую подготовку, — подчеркнул Жданов.

Эксперт уточнил, что оккупанты в свое время могли сбросить десант парашютным способом на Гостомель или Васильков (Киевская область), однако не использовали эту возможность.

По информации Жданова, которая нуждается в уточнении, войска РФ предпринимали попытку сбросить десант с вертолетов (парашютным способом) в Василькове. Однако захватчики ошиблись, и небольшая группа десантников приземлилась в лесу, а не в городе.

А в Гостомеле в начале полномасштабного вторжения первый вражеский десант высаживался не с парашютов, а посадочным способом из вертолетов. То есть садился вертолет и высаживал десант.

По мнению Жданова, армия РФ не решилась на активную высадку десанта с неба из-за неуверенности в успехе и низкого уровня подготовки.

В этом контексте эксперт рассказал об инциденте, который произошел во время совместных российско-белорусских учений Союзная решимость.

– Российские войска высаживали десант возле Сувальского коридора, там, где самый узкий проход между Калининградом и Беларусью, и в результате выбрасывания у них даже два десантника разбились… И две БМДшки вдребезги разбились (боевые машины десанта, — Ред.), потому что когда они сбрасывали технику, парашютные системы не раскрылись. Возможно, это стало причиной – низкое качество парашютных систем для техники и низкий уровень подготовки десанта: чтобы не деморализовать людей, что во время выбрасывания кто-то снова разобьется, они и не используют (высадку десанта с неба, – Ред.), — отметил Жданов.

Как известно, российские войска ежедневно обстреливают Николаев из разных видов вооружения. Взрывы в городе раздались и ночью 26 августа. По информации местных властей, прилеты были за пределами Николаева.

Источник: YouTube-канал Олега Жданова