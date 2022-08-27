Карта боевых действий на 27.08.2022 – ситуация на фронте
На 185-е сутки полномасштабной войны российские военные потерпели поражение на шести направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 27.08.2022
На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал, что враг наращивает силы и средства радиоэлектронной разведки.
В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, Россия удерживает отдельные подразделения Западного военного округа для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.
Из ствольной артиллерии обстрелян район села Товстодубово Сумской области.
На Харьковском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Перемога, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны.
Авиацию россияне привлекли для удара возле Гусаровки.
Отошли захватчики после попыток штурмовых действий продвинуться в сторону Дементиевки.
На Славянском направлении ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня россияне применяли для обстрелов районов Долины, Дибровного и Краснополья.
Кроме того, оккупанты прибегли к воздушной разведке вблизи Новой Дмитровки, а также развернули комплекс радиоэлектронной борьбы для нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны.
На Краматорском направлении под огнем вражеской артиллерии находились территории у Сидорово, Верхнекаменского, Раздоловки и Калеников.
Расположение Вооруженных сил Украины российские военные выясняли с помощью беспилотника.
Попытку наступления врага в сторону Григорьевки Силы обороны отбили.
По позициям ВСУ в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы на Бахмутском направлении россияне били из всего имеющегося вооружения.
Кроме того, для ударов по районам Зайцево и Соледара РФ привлекла авиацию.
Отдельные вражеские подразделения не смогли улучшить тактическое положение в сторону населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск.
После провальной попытки оккупантам пришлось отойти.
На Авдеевском направлении обстрелом из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне пытались разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, а также нанести урон украинским подразделениям вблизи Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Зализного и Новобахмутовки.
Авиация РФ наносила удары в районах Марьинки и Валентиновки.
Получили отпор и откатились назад оккупанты, когда наступательными действиями пытались продвинуться в сторону Невельского.
Согласно данным украинской стороны, в этом направлении враг пытался корректировать огонь артиллерии с помощью беспилотника.
На Новопавловском направлении подразделения армии РФ обстреляли районы Угледара, Новомихайловки и Великой Новоселки, а также нанесли авиаудар неподалеку от Владимировки.
Отошли россияне после неудачного наступления в сторону Пречистовки.
На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Чаривного и Шевченко.
Ударам авиации подверглись Новополь, Гуляйпольское, Новоданиловка и Ольговское.
На Южнобужском направлении российские захватчики били из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое.
Вражеские авиаудары пришлись вблизи Великого Артакового, Першотравневого и Ольгиного.
В районе Потемкиного ВСУ обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.
Потери РФ на 27 августа 2022
- личного состава – около 46 500 (+250),
- танков ‒ 1 939 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 4 254 (+3),
- артиллерийских систем – 1 045 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 274 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 148,
- самолетов – 234,
- вертолетов – 202,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 836 (+2),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3),
- специальной техники – 99.
Полномасштабная война в Украине длится уже 185-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.