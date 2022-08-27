Август, 27 в 11:46

На 185-е сутки полномасштабной войны российские военные потерпели поражение на шести направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 27.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал, что враг наращивает силы и средства радиоэлектронной разведки.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении, Россия удерживает отдельные подразделения Западного военного округа для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

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Из ствольной артиллерии обстрелян район села Товстодубово Сумской области.

На Харьковском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Светличное, Перемога, Протопоповка, Дементиевка, Петровка, Черкасские Тишки, Одноробовка, Замуловка и Циркуны.

Авиацию россияне привлекли для удара возле Гусаровки.

Отошли захватчики после попыток штурмовых действий продвинуться в сторону Дементиевки.

На Славянском направлении ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня россияне применяли для обстрелов районов Долины, Дибровного и Краснополья.

Кроме того, оккупанты прибегли к воздушной разведке вблизи Новой Дмитровки, а также развернули комплекс радиоэлектронной борьбы для нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны.

На Краматорском направлении под огнем вражеской артиллерии находились территории у Сидорово, Верхнекаменского, Раздоловки и Калеников.

Расположение Вооруженных сил Украины российские военные выясняли с помощью беспилотника.

Попытку наступления врага в сторону Григорьевки Силы обороны отбили.

По позициям ВСУ в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы на Бахмутском направлении россияне били из всего имеющегося вооружения.

Кроме того, для ударов по районам Зайцево и Соледара РФ привлекла авиацию.

Отдельные вражеские подразделения не смогли улучшить тактическое положение в сторону населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск.

После провальной попытки оккупантам пришлось отойти.

На Авдеевском направлении обстрелом из танков, ствольной и реактивной артиллерии россияне пытались разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, а также нанести урон украинским подразделениям вблизи Водяного, Першотравневого, Красногоровки, Зализного и Новобахмутовки.

Авиация РФ наносила удары в районах Марьинки и Валентиновки.

Получили отпор и откатились назад оккупанты, когда наступательными действиями пытались продвинуться в сторону Невельского.

Согласно данным украинской стороны, в этом направлении враг пытался корректировать огонь артиллерии с помощью беспилотника.

На Новопавловском направлении подразделения армии РФ обстреляли районы Угледара, Новомихайловки и Великой Новоселки, а также нанесли авиаудар неподалеку от Владимировки.

Отошли россияне после неудачного наступления в сторону Пречистовки.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы территорий возле Новополя, Гуляйпольского, Чаривного и Шевченко.

Ударам авиации подверглись Новополь, Гуляйпольское, Новоданиловка и Ольговское.

На Южнобужском направлении российские захватчики били из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов Никополь, Александровка, Степная Долина, Кобзарцы, Терновка, Тополино, Андреевка и Лозовое.

Вражеские авиаудары пришлись вблизи Великого Артакового, Першотравневого и Ольгиного.

В районе Потемкиного ВСУ обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

Потери РФ на 27 августа 2022

личного состава – около 46 500 (+250),

танков ‒ 1 939 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 4 254 (+3),

артиллерийских систем – 1 045 (+5),

реактивных систем залпового огня – 274 (+2),

средств противовоздушной обороны – 148,

самолетов – 234,

вертолетов – 202,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 836 (+2),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 165 (+3),

специальной техники – 99.

Полномасштабная война в Украине длится уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.