Обучение пилотов ВСУ на западных самолетах: что известно и какой отпор РФ получит в воздухе
Спустя почти пять месяцев с начала войны, в середине июля 2022 года, Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение военного бюджета Соединенных Штатов, в котором было предусмотрено $100 млн на подготовку украинских военных летчиков.
Это стало одним из показательных решений Вашингтона, поскольку демонстрирует намерения поддержки Украины со стороны США в долгосрочной перспективе.
В то же время переобучение украинских пилотов с советских самолетов на образцы западной авиации может длиться далеко не один месяц.
Ко дню авиации Украины Факты ICTV попытались разобраться, что стоит за процессом обучения пилотов Воздушных сил ВСУ в Соединенных Штатах, и какие самолеты были бы полезны в войне против российских оккупационных сил.
Сразу отметим, что в западных странах официально не сообщали о планах поставлять Украине самолеты из Соединенных Штатов или стран Европы, но американские военные эксперты и милитарные медиа уже обсуждают потенциальную передачу Украине истребителей F-16.
По мнению Александра Коваленко, военного и политического обозревателя группы Информационное сопротивление и эксперта Украинского центра исследований проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука, процесс переобучения украинских пилотов может занять от четырех до шести месяцев.
— Речь идет именно о базовых знаниях, об овладении машиной на базовых уровнях. Но это не знания, которые можно было бы назвать профессиональными. То есть, это годы учений, годы тренировок, также и боевых, если есть такая возможность, — рассказал эксперт.
По данным из открытых источников, к обучению использованию истребителей F-16 допускаются пилоты, уже имеющие опыт полетов на некоторых западных самолетах.
Впрочем, как отмечает специализированное военное издание Defense Express, украинским пилотам проходить полноценное обучение на тренировочных самолетах Т-6 и Т-38 уже нет нужды, так как те предназначены для получения базовых навыков пилотирования вообще. Поэтому можно сразу перейти к обучению на F-16.
Обучение на F-16 состоит из пяти последовательных этапов:
- Академические учения по изучению основных систем F-16 и аварийных процедур.
- Переходный этап в обучении на авиасимуляторах.
- Несколько вылетов на двухместном F-16D.
- Единоличный вылет на F-16C.
- Еще шесть вылетов, включая ночные и групповые полеты, а также контрольный, во время которого проверяется все навыки пилотирования.
По словам Коваленко, когда речь идет об обучении пилотов Воздушных сил ВСУ, имеется в виду подготовка именно офицерского состава со званием не ниже майора, поскольку военный должен иметь опыт работы с техникой на высоком уровне.
— На сегодняшний день, если мы говорим о тренировках украинских пилотов на западных образцах авиации, то, конечно, речь идет о пилотах, уже имеющих опыт. Но мы должны понимать и другое, что это опыт управления, в первую очередь советскими самолетами, отличающимися от западных. Там совсем другие характеристики, совсем другие возможности боевой машины. Поэтому необходимо 4-6 месяцев. Но это почти ничто, по сравнению с тем, что необходимо, чтобы полноценно работать именно с этой машиной (американскими истребителями F-16. – Ред.), – пояснил специалист.
Пока неизвестно, какое количество украинских пилотов проходит тренировки и сколько самолетов потенциально могут передать Соединенные Штаты Украине для войны против РФ. Более того, эксперты считают, что во время войны нецелесообразно распространять такую информацию, чтобы лишний раз не информировать врага.
В августе издание Time писало, что украинские летчики пока что проходят виртуальную подготовку к использованию американских штурмовиков A-10 Thunderbolt.
Издание писало, что ради секретности корреспондента Time привезли в учебный центр, где проходят тренировки украинские пилоты с завязанными глазами. Там он увидел пятерых украинских пилотов, проходивших обучение на штурмовик A-10 по авиасимуляторам.
В Украине военные чиновники говорили, что планируют подать официальный запрос на поставки A-10 Thunderbolt, но издание отмечает, что пока нет принятых решений относительно того, когда и стоит ли обращаться с официальной просьбой в Соединенные Штаты.
Ранее военный эксперт Петр Черник говорил, что для перелома ситуации на фронте Украины необходимы западные самолеты с ракетным вооружением.
– Вот когда такие самолеты класса F-16, американские F-15, а то и F-35, или, скажем, шведские Gripen появятся у нас в достаточном количестве (не менее 24 самолетов со всем ракетным вооружением, и класса воздух-воздух, чтобы сбивать авиацию россиян, и класса воздух-поверхность, чтобы наносить удары по скоплениям противника и логистическим составам, и в сопровождении средств радиоэлектронной борьбы), только тогда уместно и правильно говорить о переломе линии фронта, – считает военный эксперт Черник.
Александр Коваленко объяснил, каковы преимущества у западных самолетов по сравнению с образцами советской и более современной российской авиации.
— Если мы будем сравнивать западные и советские самолеты, то F-16 можно сравнить с МиГ-29. Это легкие истребители, у них достаточно схожие функции, но если сравнивать эти самолеты, то F-16 технически и технологически значительно лучше, чем МиГ-29. У них больше возможностей для обработки целей, у них есть электроника и оружие совсем другого поколения, — пояснил он.
Эксперт Коваленко добавил, что современные модификации истребителей F-16 действуют в боевых условиях в формате бесконтактного прямого боя, сравнимого с уровнем F-35 и F-22.
То есть, до того как истребитель западного образца производит выстрел по врагу, противник почти не видит атаку с самолета на своих радарах, говорит Коваленко.
— Как только враг увидел тебя на радаре, его уже через несколько секунд уничтожает та ракета, которую ты по нему выпустил, — рассказал эксперт.
По мнению военно-политического обозревателя, если бы подобные самолеты были на вооружении Воздушных сил ВСУ до начала войны, то не было бы и вопроса достижения паритета в воздухе, поскольку украинские защитники доминировали бы в авиационном пространстве.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников в интервью BBC говорил, что Украина рассматривает возможность получения не только истребителей F-16.
– Будут самолеты. Вопрос в том – какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 – это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 – хорошие. Есть и другие самолеты современного эталона. К примеру, Gripen шведского производства, — сказал тогда Алексей Резников.
Александр Коваленко тоже не считает, что американские истребители F-16 являются решением для российско-украинской войны, поскольку более целесообразными в этом вооруженном конфликте были бы самолеты F-15EX.
– Я всегда был сторонником идеи, что модернизация наших Воздушных сил должна проходить на самолеты F-15EX. Я не был сторонником идеи F-16, потому что еще до полномасштабного вторжения говорил, что нашим пилотам, в случае необходимости, придется действовать во враждебном воздушном пространстве Украины, с эшелонами ПВО врага. Именно поэтому нам нужны были самолеты, которые могли бы доминировать в столь враждебных условиях. Именно F-15EХ, в отличие от F-16 и даже F-35, предназначены, чтобы доминировать в столь враждебных условиях, – подчеркнул эксперт.
По словам Коваленко, у F-15EХ — самый большой вес подъема, самые быстрые компьютеры для обработки информации и самая современная РЛС.
Военный эксперт считает, что процесс подготовки украинских пилотов к использованию западных самолетов уникален в том числе и потому, что, как предполагает эксперт, во время тренировки могут проводиться имитации в борьбе с российской авиацией.
— Сама по себе эта программа уникальна, потому что мы знаем напрямую, против какого врага готовятся наши пилоты, какова именно цель их подготовки в будущем. Я предполагаю, что если наши пилоты проходят такую подготовку в США, то не исключено, что они могут проводить имитационные воздушные бои с авиацией, которая имитирует именно российскую авиацию и эскадрильи агрессора, – полагает он.
При этом эксперт Коваленко допускает, что со стороны стран Запада Украине могут быть предоставлены вооружения, которые не адаптированы к советской авиации, используемой украинскими воздушными силами, но в будущем могут быть модифицированы для применения именно с самолетов проектирования времен СССР. В качестве примера эксперт привел противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, которые были адаптированы для нужд украинской авиации.