Август, 27 в 13:47

В Ивано-Франковске задержали организатора и участника преступной группы, которые заработали на “благотворительности” более 500 тыс. грн.

Злоумышленники продавали волонтерам военную амуницию, пикапы и авто, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь.

— Для получения на безвозмездной основе гуманитарной помощи от доноров фигуранты размещали сообщения в социальных сетях. Полученный и завезенный по льготному режиму гуманитарный груз для военных и других граждан, пострадавших от вооруженной агрессии, продавали, — сообщили в полиции.

Фигуранты реализовывали гуманитарную помощь через торговые точки и отдельно созданные страницы в социальных сетях.

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— В ассортименте – военная амуниция, автомобили и другое имущество. Среди покупателей — общественные организации и волонтеры, которые в свою очередь передавали их военным. “Заработок” дельцы распределены между собой. Кроме того, установлено, что по налаженной “схеме” ими были ввезены и поставлены на учет по поддельным документам более 10 авто, — говорится в сообщении.

Организатор и один из участников преступной группы были задержаны при продаже автомобиля медицинской помощи за €6 тыс. и $1,2 тыс.

По результатам проведения обысков правоохранители изъяли €4,5 тыс. и $2,8 тыс, часть из которых была получена от продаж гуманитарной помощи, 9 автомобилей, регистрационные документы на транспортные средства, патроны.