Август, 27 в 22:57

Прошло полгода полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины. Уже понятно, что агрессору придется отвечать за свои преступления в будущем.

Британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш выделил девять ключевых выводов и долгосрочных последствий войны. Колонку эксперта обнародовало издание НВ.

– Если 24 февраля и в последующие дни были реальные сомнения в том, что Украина будет существовать как суверенное и независимое государство, то сейчас ясно, что Украина будет существовать и, вероятно, будет процветать после окончания войны, — отметил экономист.

Он напомнил, что, несмотря на планы РФ захватить Киев и большинство территорий Украины, эти амбиции Кремля потерпели фиаско. Украина сейчас продолжает бороться, планирует контрнаступление в Херсонской области и четко заявляет о намерениях вернуть временно оккупированный Крым. По словам эксперта, возникает логичный вопрос, сможет ли Россия удержать даже то, что успела захватить.

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Тимоти Эш обращает внимание на то, что Киев контролирует все основные населенные пункты, кроме Херсона и Мелитополя. Кроме того, Украине удалось сохранить выход к морю в Одесской области, что будет играть важную роль в восстановлении и развитии украинской экономики.

Учитывая это, Тимоти Эш выделил следующие девять ключевых долгосрочных последствий спровоцированной Россией войны:

1. Украина сейчас объединена как никогда, и более 90% украинцев высказываются против территориальных уступок Москве (о чем свидетельствуют соцопросы). Кремль, санкционировав жестокие бомбардировки гражданской инфраструктуры, уничтожил любые пророссийские настроения даже на востоке Украины.

– Страна теперь едина в своей решимости двигаться на Запад и навсегда вытолкнуть Россию из Украины, чего я никогда не наблюдал за 30 лет, – подчеркнул эксперт.

По его мнению, храбрость, решительность, невероятная мотивация и новаторство украинцев в битве за свое государство стали “чрезвычайно позитивной рекламой для Украины”. После окончания войны международный бизнес может помочь с восстановлением и развитием нашей страны, направив на это огромные инвестиции.

Тимоти Эш убежден, что украинцы продемонстрируют то же единство и решительность при реконструкции Украины, что и при борьбе с войсками РФ. И это станет поворотным моментом в будущем развитии. Украина уже достигла статуса кандидата в члены Евросоюза, что недавно казалось недостижимым.

Эксперт напоминает, что храбрость украинцев заставила Запад оказывать финансовую и военную поддержку на уровнях, которые до полномасштабной войны невозможно было представить.

– Сейчас есть понимание, что мы должны помочь Украине выиграть эту войну и выбрать мир. Экономически сильная Украина имеет решающее значение для ее способности защищать себя в будущем и таким образом выступать как ключевой оборонный бастион для Запада против предстоящей и неизбежной агрессии Путина, — объяснил экономист.

Подытоживая первый пункт, Тимоти Эш уточнил, что кандидатство в ЕС, западное финансирование, украинские инновации, желание победить Россию и готовность Запада сделать Украину экономически успешной дают нашему государству “реальную надежду на развитие, как только наступит мир”.

2. Россия и Кремль достигли своего предела в Украине. Все планы захватить украинские территории и народ провалились. И теперь не существует сценария, при котором РФ могла бы иметь какое-либо влияние на Украину. По прогнозам эксперта, процесс дерусификации в нашем государстве будет только ускоряться.

– Пути назад сейчас для России в Украине нет. Украинский народ видел то, что может предложить РФ – насилие – и хочет другого, хочет жить по-западному, в либеральной рыночной демократической стране с верховенством закона и базовых прав человека, а не в полицейском государстве и фашистской диктатуре, которой сейчас является Россия. Парадоксально, что Путин рассматривал “спецоперацию” как историческую войну за возвращение Украины в российскую “семью”, но на самом деле своими действиями он, вероятно, потерял Украину навсегда, — подчеркнул Тимоти Эш.

3. Сложно представить сценарий, при котором РФ не придется платить высокую цену за войну против Украины в течение длительного времени. Экономист объяснил, что существенное смягчение западных санкций невозможно, пока РФ не выведет войска из Украины, не состоятся мирные переговоры и, вероятно, изменение режима в России.

По словам Тимоти Эша, на Западе уже осознали, что Владимир Путин представляет угрозу системе либеральной рыночной демократии. Происходит битва систем: путинской клептократической против демократической модели Запада. По мнению экономиста, западные страны теперь должны сосредоточиться на том, чтобы экономически ослабить РФ, а значит сохранить санкции.

– Проще говоря, мы находимся в состоянии новой холодной войны с Россией, так почему Западу ослаблять санкции? – задает риторический вопрос эксперт.

4. Запад должен уменьшить уязвимость и зависимость от РФ, исключить страну-агрессора из цепочек снабжения. Это, в частности, касается и энергоносителей, учитывая энергетическую войну, которую Кремль развязал против Европы.

Тимоти Эш прогнозирует, что диверсификация цепочек поставок только ускорится, поскольку уже ясно, что РФ не является надежным энергетическим и экономическим партнером.

5. Перспективы экономики РФ в будущем ужасны. Особенно когда Запад исключит РФ из своих цепочек поставок в энергетике.

Экономист считает, что цены на энергоносители упадут сразу после завершения войны в Украине. Параллельно санкции ограничат возможности РФ импортировать технологии для поддержки производства и критически важные товары. Если Москва и сможет покупать такой импорт на международных рынках, ей придется платить высокую цену, что будет истощать российские валютные резервы.

Тимоти Эш уточнил, что международный бизнес будет ограничивать свои контакты с РФ, опасаясь репутационного ущерба.

– Перспективы для РФ будут стагнационными, что, вероятно, усилится утечкой мозгов, которая станет результатом того, что молодые и либеральные люди увидят больше возможностей и свобод за пределами страны, – рассказал эксперт.

6. Военный потенциал РФ на годы отстает от западного. Тимоти Эш сравнивает российскую армию с “потемкинской деревней”, когда за разрекламированной оболочкой ничего нет. Нелепость так называемой “второй армии мира” проявилась во время войны против Украины.

– Российские военные действия в Украине были не чем иным, как сплошным конфузом. Россия “продавала” себя как равноправное с США государство, но изо всех сил пыталась победить страну, являющуюся для нее Давидом, а сама РФ выступает в роли Голиафа. В технике, тактике, планировании, логистике и мотивации Россия была унижена, – отметил эксперт.

Он прогнозирует, что из-за провалов на фронте упадут и продажи разрекламированного российского оружия. Они больше не станут спасением для экономики РФ. Так, война в Украине продемонстрировала, что РФ на многие годы отстает от Запада в военных технологиях: российское оружие часто морально устарело в современных реалиях.

К примеру, системы ПВО агрессора не смогли защитить флагман Черноморского флота РФ – крейсер Москва, а также временно оккупированный Крым от “хлопкового сезона”. В то же время, преимущество РФ в артиллерии нивелируется американскими системами HIMARS.

Тимоти Эш напомнил об огромных потерях войск РФ в Украине. Как следствие – российская армия потребует значительного восстановления, что станет удавкой “на шее экономики” страны-агрессора. Переориентация экономики РФ на оборону приведет к дальнейшему обеднению российского населения.

При этом Россия не сможет конкурировать с Западом в гонке вооружений, а значит, еще больше будет отставать в обороноспособности.

Тимоти Эш сравнил нынешнюю ситуацию в РФ с временами распада Советского Союза после вторжения в Афганистан и “гонки вооружений” с Западом.

– Наверное, конец игры для путинского режима будет таким же, и все из-за катастрофического решения Путина начать полномасштабную войну с Украиной, — уточнил эксперт.

7. Китай не будет спешить помогать Путину: Кремль просчитался, рассчитывая на безоговорочную помощь Пекина в войне против Украины.

Тимоти Эш объяснил, что Китай не хочет ухудшать свои отношения с Западом, в том числе с США, а потому относится к Путину “с особой осторожностью”. Именно поэтому Пекин не осуществляет никаких существенных поставок боеприпасов в РФ, а китайские компании и банки стараются не нарушать западные санкции.

– Для Китая Путин сейчас опрометчивый, непредсказуемый и ненадежный партнер… Я вижу, что китайско-российские отношения пострадали из-за этой войны, и думаю, что китайцы на самом деле рассматривают войну как возможность снова “навести мосты” с США, — добавил экономист.

8. Западная либеральная рыночная демократия не умерла: новую жизнь и новую цель в нее вдохнула ситуация в Украине. В частности, речь идет о таких западных структурах, как НАТО.

Нападение РФ на Украину выявило общего врага, и теперь в Альянсе ясно понимают, что Россия представляет экзистенциальную угрозу. На этом фоне члены НАТО обязались тратить 2% ВВП на оборону.

Показательно и единство Запада относительно антироссийских санкций. А способность НАТО и союзников предоставить огромное количество оборудования и финансирования Украине свидетельствует о значительных экономических ресурсах Запада.

9. Огромное влияние оказало самосанкционирование со стороны западного бизнеса, который покидал рынок РФ из-за войны в Украине. Как отметил Тимоти Эш, компании не хотели наносить ущерб своей репутации, продолжая вести дела “с головорезом типа Путина”.

По мнению экономиста, такие “самосанкции”, вероятно, оказали на РФ большее влияние, чем формальные санкции.

– Я думаю, что многие из этих компаний, понеся убытки при выходе из России, будут возвращаться туда очень медленно… И это будет и дальше оказывать огромное долгосрочное давление на российскую экономику, независимо от того, что произойдет с формальными санкциями, — уточнил Эш.

Подытоживая все девять выводов, экономист подчеркнул, что Украина выглядит победителем в этой войне, а в будущем станет сильнее и будет способна лучше себя защитить. А для РФ перспектива может быть лишь мрачной – как международного изгнанника под санкциями, с экономикой и военной мощью, которые будут приходить в упадок. Таким образом, начав войну против Украины, Кремль лишь ускорил упадок России.