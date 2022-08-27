Август, 27 в 19:58

То, что Соединенные Штаты присвоят название миссии по военной помощи Украине и назначат ее командующего, свидетельствует о намерениях Вашингтона поддерживать нашу страну в течение длительного периода.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона военный эксперт Сергей Грабский.

Он объяснил, что долгосрочная военная миссия и ленд-лиз от США свидетельствуют о развертывании длительной программы поддержки Украины в разных сферах.

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– Это значит, что разворачивается долговременная программа поддержки Украины по разным направлениям. Речь идет о подготовке личного состава Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а может быть и не только. Речь идет о координации обеспечения вооружением и боевой техникой, — отметил Грабский.

Он уточнил, что в рамках этой миссии ни один американский солдат не ступит на украинскую землю. А обучение украинских военных будет осуществляться на территории стран-соседей Украины: например, в Польше, Словакии и Румынии, где находятся американские подразделения.

По словам эксперта, будет развернута система логистического обеспечения, которая потребует мощной координации на всех уровнях при доставке оружия в Украину.

– Самое главное: это долговременная программа на несколько лет. То есть, все эти заявления, что Запад когда-то устанет от нас, перестанет помогать, сейчас выглядят совершенно не соответствующими действительности, — добавил Грабский.

На днях западные СМИ обнародовали информацию, что Соединенные Штаты планируют в ближайшие недели объявить долгосрочную военную миссию по поддержке Украины, а также назначить ее командующего – генерала, который будет отвечать за оказание помощи и подготовку военных ВСУ.

24 августа президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для нашего государства на рекордные $2,98 млрд. В новый пакет войдут зенитно-ракетные системы NASAMS с боеприпасами, артиллерийские боеприпасы, противоартиллерийские радиолокационные станции, американские беспилотники PuMA, беспилотные авиационные системы VAMPIRE и т.д. Вооружение из нового пакета помощи должно поступить в ближайшие месяцы.