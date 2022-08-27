Правительство разрешило комиссированным спасателям продолжать службу в ГСЧС

Август, 27 в 15:37

Спасатели, признанные медкомиссией непригодными по состоянию здоровья, могут продолжить службу в органах и подразделениях ГСЧС на должностях, которые не связаны с повышенным риском для жизни.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 августа. Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук.

— Внесены изменения в Положение о порядке прохождения службы гражданской защиты лицами рядового и начальствующего состава. Изменениями, среди прочего, предусмотрено предоставление возможности принятия на службу в органы и подразделения ГСЧС на должности, не связанные с повышенным риском для жизни или здоровья, лиц, признанных врачебно-экспертными комиссиями непригодными к службе по состоянию здоровья из-за заболеваний (ранений) и освобождены со службы гражданской защиты, — говорится в сообщении.

Также правительство разрешило комиссированным спасателям продлить службу до истечения срока действия контракта с возможностью заключения нового.