Август, 28 в 16:34

Полк Азов не причастен к фейковому манифесту с призывом отомстить политическому руководству Украины.

Об этом сообщили представители Азова в социальных сетях.

— Полк Азов не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины. Да, мы отомстим за гибель каждого бойца полка Азов, за гибель каждого патриота Украины, но месть наша будет направлена ​​исключительно на врага – страну-террориста! — говорится в сообщении.

Отметим, что на днях в соцсетях распространили манифест, в котором от имени полка Азов призывают на решительные меры по защите Украины “не только от московской империи, но и от гнили наверху”.

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Недавно боец ​​Азова рассказал о пытках, через которые пришлось пройти в российском плену.

Он отметил, что со стороны России было очень сильное психологическое давление. Кроме этого, оккупанты могли вставлять пленным иглы в раны, кого-то пытали водой, а кто-то получал недостаточное лечение.

Фото: Полк Азов