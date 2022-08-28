Август, 28 в 13:00

Все атаки в тылу российского врага очень важны, независимо от того, чья это заслуга — или со стороны действий командования, или следствие поражения боеприпасами.

Такое мнение высказал британский военный эксперт, полковник в отставке Глен Грант. Он объяснил, что атаки по оккупантам в Крыму имеют двойную ценность из-за своего психологического аспекта.

— Фактически оказывается давление на других россиян, не только военных, но и мирное население, которое сейчас знает об атаках в Крыму. И потому они начинают поднимать вопрос о российской стратегии, — заметил он.

По мнению британского эксперта, пока атак по временно оккупированному Крыму недостаточно, чтобы заставить Россию задуматься и прекратить войну.

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Но рано или поздно местное население, как военные, так и гражданские, поймут, что действительно пора убираться вон. Ведь если они этого не сделают, их просто убьют.

По мнению Гранта, кульминацией станет тот день, когда люди проникнутся этим мнением и начнут в больших количествах уезжать с полуострова.

К слову, лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев сообщил, что после многочисленных взрывов из Крыма уехали родственники работников ФСБ.

Так называемый премьер временно оккупированного полуострова Сергей Аксенов и “спикер госдумы” Владимир Константинов также увезли свои семьи.