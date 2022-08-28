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Факты / Украина

“Деградируют” под Херсоном: у россиян еще меньше сил для наступления в регионе

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

У российских захватчиков мало живой силы, чтобы вести наступательные действия в Херсонской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они предположили, что российские войска в этом направлении “деградируют”.

Эксперты сослались на данные южного командования Вооруженных Сил Украины. Там говорилось о попытке штурма украинских позиций под Херсоном десятью членами российской ДРГ.

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— Это позволяет предположить, что наступательные возможности России на Херсонщине еще больше ухудшились. 10 человек – слишком мало, чтобы эффективно действовать как маневренная единица, – отметили в ISW.

Они добавили, что подобные действия со стороны оккупантов означают еще большую деградацию сухопутных войск РФ.

— Они деградировали до такого уровня, что пытаются проводить наступательные операции, а эшелоны располагаются слишком низко, чтобы добиться значительных успехов, – подчеркнули в ISW.

Фото: ISW

По их словам, заявление командования согласовывается с украинской кампанией по ослаблению российских логистических возможностей в западной части Херсонской области и предварительным оценкам ISW по снижению морального духа оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ISW

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