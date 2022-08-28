Август, 28 в 8:56

Российские захватчики снова обстреляли Днепропетровскую область. Враг всю ночь бил из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, россияне трижды обстреляли Никополь. Без света осталось более 1500 семей. Электрики уже работают. Обошлось без пострадавших.

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– В Марганецкой общине один дом уничтожен, до десяти – повредили. В Марганце зацепило склад и цеха местной фабрики. В городе перебита линия электропередач, — рассказал Резниченко.

В то же время в Червоногригорьевской общине тоже есть разрушение жилых домов.

По Криворожскому району враг бил Ураганом. Под удар попала Зеленодольская община. Там еще раз попали по дачному массиву и предприятию, но погибших и раненых нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валентин Резниченко