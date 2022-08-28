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Факты / Украина

Денежная помощь для ВПО: какие изменения в порядок выплат внес Кабмин

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Денежная помощь для ВПО: какие изменения в порядок выплат внес Кабмин
Фото: Depositphotos

Правительство внесло следующие изменения в постановление О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам:

  • Если община внесена в перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), помощь предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором она включена в такой перечень.
  • Помощь назначается органом соцзащиты населения в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении помощи на жилье переселенцам.
  • Если внутренне перемещенное лицо меняло свое место проживания и не получило помощь, выплата назначается по последнему месту учета.
  • Если внутренне перемещенное лицо подало заявление о получении помощи через Дію до 30 апреля 2022 года, но не получило ее, помощь предоставляется за весь период, когда такое лицо имело на нее право. Для этого человек должен до 1 октября 2022 года обратиться в орган соцзащиты.

Пособие на проживание не будет предоставляться ВПЛ, получившим этот статус до 24 февраля 2022 года. Исключение составляют те, кто:

  • получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • повторно переместились с временно оккупированной Россией территории, территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года.

Для того, чтобы подать заявление на помощь, нужно предоставить следующие данные:

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  • фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • серию и/или номер паспорта гражданина Украины;
  • сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;
  • реквизиты свидетельства о рождении (при наличии);
  • другие сведения о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с внутренне перемещенным лицом (при наличии);
  • номер телефона (при наличии) и электронный адрес (при наличии).
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Источник: Кабмин

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