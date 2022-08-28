Август, 28 в 16:58

Правительство внесло следующие изменения в постановление О внесении изменений в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам:

Если община внесена в перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), помощь предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором она включена в такой перечень.

Помощь назначается органом соцзащиты населения в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления о предоставлении помощи на жилье переселенцам.

о предоставлении помощи на жилье переселенцам. Если внутренне перемещенное лицо меняло свое место проживания и не получило помощь, выплата назначается по последнему месту учета.

Если внутренне перемещенное лицо подало заявление о получении помощи через Дію до 30 апреля 2022 года, но не получило ее, помощь предоставляется за весь период, когда такое лицо имело на нее право. Для этого человек должен до 1 октября 2022 года обратиться в орган соцзащиты.

Пособие на проживание не будет предоставляться ВПЛ, получившим этот статус до 24 февраля 2022 года. Исключение составляют те, кто:

получали ежемесячную адресную помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

повторно переместились с временно оккупированной Россией территории, территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) после 24 февраля 2022 года.

Для того, чтобы подать заявление на помощь, нужно предоставить следующие данные:

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фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

серию и/или номер паспорта гражданина Украины;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;

реквизиты свидетельства о рождении (при наличии);

другие сведения о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с внутренне перемещенным лицом (при наличии);

номер телефона (при наличии) и электронный адрес (при наличии).

Источник: Кабмин