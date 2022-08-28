Хотят крови и войны: эксперт о том, почему россияне верят в ложь Кремля
Россияне не учитывают потери собственных войск и верят в ложь Кремля, поскольку в условиях профашистских тоталитарных режимов крови и войны желает сам народ.
Такое мнение высказал конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
Он объяснил, что россияне хотят слушать эту ложь, потому что она обеспечивает им комфортные условия.
Григорий Перепелица добавил, что граждане РФ стремятся уничтожать украинцев и наше государство. Это видно даже по общественному мнению, которое время от времени измеряют российские социологические службы.
— Когда до россиян доходит какая-то информация, возможно, от их сыновей на передовой, они этому не верят. Они считают, что это блеф, украинская дезинформация и что их намеренно запугивают Запад и НАТО. Россияне верят во все эти басни, потому что просто хотят в это верить, – объяснил Перепелица.
На днях американское издание The New York Times сообщило, что президент РФ Владимир Путин готовится к долгой и изматывающей войне, но не обязательно к широкомасштабной, которая ознаменует серьезную эскалацию и, возможно, вызовет негативную реакцию внутри страны.
Источник: Радио НВ