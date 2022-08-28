Карта боевых действий на 28.08.2022 – ситуация на фронте
ВСУ отбили вражеское наступление на трех направлениях — Славянском, Авдеевском, Бахмутском.
Карта боевых действий в Украине на 28.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка не изменилась. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны солдаты РФ обстреляли район Белополья Сумской области.
РФ производила обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанесла авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.
На Славянском направлении враг пытался вести штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и отошел.
На Краматорском направлении армия РФ продолжила артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.
Россияне пытались наступать в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева на Бахмутском направлении. Украинские защитники остановили наступление и отбросили оккупантов назад.
На Авдеевском направлении армия РФ наступала в направлении Лозовое — Первомайское, получила жесткий отпор от ВСУ и отошла.
На Новопавловском направлении РФ продолжала обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.
На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.
В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа Калибр по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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