Август, 28 в 10:33

ВСУ отбили вражеское наступление на трех направлениях — Славянском, Авдеевском, Бахмутском.

Карта боевых действий в Украине на 28.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка не изменилась. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны солдаты РФ обстреляли район Белополья Сумской области.

РФ производила обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанесла авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

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На Славянском направлении враг пытался вести штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и отошел.

На Краматорском направлении армия РФ продолжила артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

Россияне пытались наступать в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева на Бахмутском направлении. Украинские защитники остановили наступление и отбросили оккупантов назад.

На Авдеевском направлении армия РФ наступала в направлении Лозовое — Первомайское, получила жесткий отпор от ВСУ и отошла.

На Новопавловском направлении РФ продолжала обстрелы гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы возле Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

В акваториях Черного и Азовского морей сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа Калибр по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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