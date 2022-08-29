Концепция сопротивления ROC: как работает, цель и применение

Август, 28 в 23:38

Что такое концепция ROC, применяемая союзниками и партнерами США против соседних гегемонистских режимов — рассказал военный эксперт Олег Жданов.

– ROC проводится тогда, когда сдерживание гегемонского режима оказалось неудачным, и есть вероятность захвата части или всей суверенной территории этих союзников и партнеров, – говорит Жданов.

Предназначение

Во-первых, ROC предназначен для координации совместных действий, понимания перспектив, содействия оперативным обсуждениям в планировании, подготовке и применении усилий сопротивления.

Во-вторых, эта концепция используется как форма войны, которая ведется непосредственно союзниками и партнерами США.

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В-третьих, военное сопротивление нации против иностранного врага может осуществляться ее кадровыми и резервными военными силами – как в случае Украины это была территориальная оборона.

— Эти силы могут быть присоединены или увеличены предварительно отобранными лицами, не имеющих никаких отношений с министерствами обороны или безопасности. Отсутствие связи через предыдущую военную или государственную службу может осложнить выявление их существования и количества оккупантов, имеющих потенциальный доступ к кадровым записям. Население также может участвовать в ненасильственных и пассивных методах сопротивления, – объясняет эксперт.

Страны, которые планируют сопротивление, также могут получать согласие от партнеров по использованию их военных сил для помощи в отвоевании суверенной национальной территории.

Период сопротивления

Период сопротивления – это время, необходимое союзникам и партнерам для подготовки своих обычных военных сил к выводу врага с оккупированной территории. В течение этого времени обычной военной подготовки силы сопротивления через свое законное правительство или правительство в изгнании могут передавать разведданные с захваченных территории и участвовать в других действиях, чтобы помочь подготовить оккупированную среду для деоккупации.

Цели ROC

Целью планирования национального сопротивления против оккупанта является не только возвращение суверенной национальной территории. Это также должно помочь предотвратить управление со стороны любой организации, кроме законного правительства.

Эта концепция выступает за постоянную национальную направленность возвращения правительственного государства и нации к довоенному статусу.

Что касается планирования сопротивления, то это усилие всего правительства. Межведомственный подход к противодействию противнику является критически важным.

Источник: Олег Жданов