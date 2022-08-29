Август, 28 в 21:41

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправятся на захваченную Россией Запорожскую атомную электростанцию ​​в ближайшие несколько дней. Это произойдет на фоне возобновления обстрелов на объекте и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии, пишет CNN.

Так, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что продолжает свои консультации со всеми сторонами с целью “направить миссию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС в ближайшие несколько дней, чтобы помочь обеспечить там ядерную безопасность”.

Об этом написал в Твиттере орган по ядерному надзору Организации Объединенных Наций.

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Согласно сообщению New York Times, Гросси является членом команды, участвующей в миссии экспертов. The Times сообщает, что видела Гросси в списке имен, в который также вошли 13 других экспертов из в основном нейтральных стран.

– Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, страны, которые Россия презирает как “несправедливо предвзятые” из-за их решительной поддержки Украины, не представлены, – сообщает Times.

Когда в CNN связались с МАГАТЭ по поводу состава миссии экспертов, наблюдательный орган отказался от комментариев, заявив, что не будет обнародовать такую ​​информацию и что “во всех миссиях МАГАТЭ есть члены из разных государств-членов, отобранные на основе их соответствующего опыта. Они являются международными гражданскими служащими, представляющими МАГАТЭ, а не свои страны”.

Заявление МАГАТЭ прозвучало после того, как украинский оператор атомной станции Энергоатом и Министерство обороны России заявили в субботу, что площадка Запорожской АЭС неоднократно подвергалась обстрелам за последние 24 часа.