Август, 28 в 14:02

Российские оккупанты могут перенести или вообще отказаться от “судилища” над украинскими военнопленными во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник мэра Петр Андрющенко.

— Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому “трибуналу”. Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и охрану сняли, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой – не видим активных действий по подготовке, — отметил он.

Андрющенко предполагает, что общественное давление, международная реакция и однозначная позиция руководства Украины заставили оккупантов взять “оперативную паузу” по вопросу “судилища”.

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— Мы понимаем необходимость оккупантов отступить для того, чтобы иметь какое-то поле для маневра, для переговоров, которые им крайне необходимы. Поэтому заявление президента имело одну из ключевых ролей. Также в конце концов отреагировала ООН, и финальную точку поставило расследование, обнародованное американскими поисковиками, и реакция Госдепа в отношении фильтрационных тюрем. Это все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно “трибунала”, — добавил советник мэра.

Фото: Мариупольский городской совет