Оккупанты штурмуют Донетчину: ВСУ отбили наступления на трех направлениях
Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Так, на Славянском направлении противник пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден отойти.
Россияне обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево на Бахмутском направлении.
– Враг пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад, — отметили в Генштабе.
На Авдеевском направлении армия РФ вела наступление в направлении Лозовое — Первомайское, однако получила жесткий отпор от украинских защитников и вынужденно отошла.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.
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