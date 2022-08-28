Август, 28 в 7:29

Украинские защитники отбили атаки российских оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг продолжает обстреливать украинские населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Так, на Славянском направлении противник пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден отойти.

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Россияне обстреливали из танков, ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево на Бахмутском направлении.

– Враг пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении армия РФ вела наступление в направлении Лозовое — Первомайское, однако получила жесткий отпор от украинских защитников и вынужденно отошла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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