Август, 28 в 16:00

Российские оккупанты готовят новую дезинформационную кампанию по обстрелам ЗАЭС перед запланированным приездом миссии МАГАТЭ.

Враг собирает подписи населения Энергодара под фейковым заявлением с требованием прекратить обстрелы атомной станции якобы силами ВСУ.

Об этом сообщили в Центре дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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— Это манипуляция, цель которой — введение в заблуждение внутреннего населения временно оккупированных территорий, а также инспекции МАГАТЭ, — отметили в Центре.

Также отмечается, что оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для нормальной работы станции.

— Таким образом рашисты искусственно создают условия, чтобы МАГАТЭ сделало нужные им выводы, а во всех проблемах обвинило Украину, — говорится в сообщении.

Напомним, что Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую атомную электростанцию. Визит запланирован на следующую неделю.

В состав миссии, кроме главы агентства Рафаэля Гросси, вошли еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран.