Организатор туров в Зону отчуждения тайно помогал ВСУ — WP

Август, 28 в 15:09

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны и контролировали ее до конца марта.

В течение этого периода в районе электростанции действовала тайная сеть информаторов, состоявшая из работников и помощников местного туристического агентства Чернобыль Тур. Об этом в своей статье рассказывает газета Washington Post.

У Чернобыль Тур была небольшая видеокамера на въезде в зону возле контрольно-пропускного пункта, к которой у сотрудников компании был удаленный доступ. По словам организатора туров Ярослава Емельяненко, 24 февраля он предоставил первую информацию о перемещении российских войск через Беларусь и мимо Чернобыля.

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Как рассказала координатор агентства Екатерина Асламова, в первые часы 24 февраля возле камеры было тихо.

На видео она видела, как рядом ходят украинские военные, один кормил собаку. Но вдруг они отошли от границы – и через некоторое время начала заезжать колонна военной техники, обозначенная буквой V, которую россияне использовали для идентификации оккупационных войск.

Поток военной техники замедлился только спустя два дня. Россияне, проезжавшие мимо границы, сразу сорвали украинские флаги и выключили все камеры, но ту, которую установил Чернобыль Тур, почему-то пропустили. Тогда работники турагентства стали считать российскую технику.

Спустя несколько дней камера перестала работать — в ней сели батарейки или россияне ее заметили.

Емельяненко сказал, что передал эту информацию контактным лицам в военных и разведывательных органах Украины. Экскурсоводы из Киева также связались с сетью сотрудников компании в селах вокруг Чернобыля, оказавшихся под российской оккупацией. Они тайно считали российскую технику, устанавливали ее местонахождение и указывали направления движения.

Подвергаясь серьезному риску, селяне были вынуждены ходить в поля и леса в поисках мобильной связи, чтобы отправить свою информацию в Киев.

Washington Post пишет, что в сутки Чернобыль Тур превратился в своеобразную украинскую сеть информаторов, отслеживавших передвижение российских войск.

В Чернобыль Тур говорят, что до сих пор не могут раскрыть подробности работы этой группы из-за ее щекотливого характера. Кроме того, почти все сообщения в первые недели войны пришлось удалить, чтобы защитить источники, особенно в случае, если войска РФ захватят Киев. Но видео и переписка в Telegram, которые все же сохранила группа, подтверждают ее слова.

Емельяненко, вступивший в тероборону, начал, по его словам, собственную “специальную информационную операцию”. Он рассказывал СМИ, что остающиеся в Чернобыльской зоне солдаты испытывают большое влияние радиации: Честно говоря, это было большим преувеличением. Цель заключалась в том, чтобы заставить россиян переживать, что они все умрут.