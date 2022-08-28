Швеция готова помочь Украине расширить “зерновой коридор”
Швеция хочет помочь Украине в обеспечении экспорта продовольствия, и для этого она готова способствовать расширению сухопутной части “зернового коридора”.
Премьер-министр страны Магдалена Андерссон сообщила местному изданию Aftonbladet, что для этого будут привлечены эксперты.
– Швеция должна помочь с экспертами, чтобы обеспечить возможность сухопутного экспорта зерна из Украины. Сегодня я могу вам сказать, что мы, со шведской стороны, готовы помочь экспертами по логистике, чтобы ускорить расширение такой солидарности, – сказала Андерссон.
По ее словам, такая работа уже ведется под эгидой ЕС, прежде всего – через Румынию.
– Война продолжается в неизменной силе и жестокости. Украина оказывает сильное сопротивление, а Путин не демонстрирует никаких признаков уменьшения агрессии, – сообщила премьер.
Джерело: Aftonbladet