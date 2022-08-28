Противоречит историческим фактам и здравому смыслу: в “ЛНР” подготовили методичку к 1 сентября

Август, 28 в 13:48

Террористы из “ЛНР” к 1 сентября подготовили большой многостраничный документ под названием “Структурный план урока по теме “Моя история””.

В украинской разведке сообщают, что именно по нему на оккупированных территориях захватчики планируют начать обучение школьников.

— В целом, предложенный “план” являет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена, — говорится в сообщении ГУР.

Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.

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“Запад, который чувствует себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность “Сердечной Земли” – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещенной в Херсонесе князем Владимиром”.

“Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве”.

“Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию”.

При этом следует напомнить, что крещение Руси произошло в Киеве, а в Херсонесе крестился сам киевский князь Владимир. А что касается Старой Ладоги и Новгорода, то эти населенные пункты моложе Киева.

Далее сюрреализм оккупантов и россиян еще дальше распространялся за пределы здравого смысла. Вот еще несколько цитат, которыми они собираются “кормить” в школах на временно оккупированных территориях детей:

“Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых “украинских” слов”.

“Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла “Украина имени Владимира Ильича Ленина”… Украинский язык навязывался людям насильно”.

“Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы”.

“Превращение Украины в “антироссию” велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО”.

“Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не закончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев”.

Это при том, что большевистские и советские власти продолжали политику Российской империи и целенаправленно сужали использование украинского языка, преследовали и отправляли в ГУЛАГ борцов за украинскую независимость и устраивали террор и Голодомор против населения Украины.

Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.