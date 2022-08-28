Противоречит историческим фактам и здравому смыслу: в “ЛНР” подготовили методичку к 1 сентября
Террористы из “ЛНР” к 1 сентября подготовили большой многостраничный документ под названием “Структурный план урока по теме “Моя история””.
В украинской разведке сообщают, что именно по нему на оккупированных территориях захватчики планируют начать обучение школьников.
— В целом, предложенный “план” являет собой традиционную солянку псевдоисторических фактов и безумных идей. Он практически дословно повторяет пропагандистские выступления российских телевизионных идеологов: Украину создал Ленин, украинского языка не существует, все украинские герои – преступники, Украина должна быть уничтожена, — говорится в сообщении ГУР.
Большинство цитат из упомянутого документа противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу.
- “Запад, который чувствует себя мировой геополитической периферией, стремится подорвать единство и стабильность “Сердечной Земли” – России, более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – это россияне (великороссы), украинцы (малоросы) и белорусы, – восточные славяне, наследники Древней крещенной в Херсонесе князем Владимиром”.
- “Возникли центры ранней российской государственности: северный – в Старой Ладоге и будущем Новгороде, а впоследствии и южный – в будущем Киеве”.
- “Древней Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать наследницей великой Византии, которая когда-то являлась центром всего цивилизованного мира, имела величайшую культуру и глубокую религиозную традицию”.
При этом следует напомнить, что крещение Руси произошло в Киеве, а в Херсонесе крестился сам киевский князь Владимир. А что касается Старой Ладоги и Новгорода, то эти населенные пункты моложе Киева.
Далее сюрреализм оккупантов и россиян еще дальше распространялся за пределы здравого смысла. Вот еще несколько цитат, которыми они собираются “кормить” в школах на временно оккупированных территориях детей:
- “Грушевский начал конструировать вращающийся вокруг Галиции украинский исторический миф и издавать на украинском языке газету для каждого выпуска которой изобретал несколько новых “украинских” слов”.
- “Большевики решили создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла “Украина имени Владимира Ильича Ленина”… Украинский язык навязывался людям насильно”.
- “Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно изощрялись осевшие в Канаде бандеровцы”.
- “Превращение Украины в “антироссию” велось украинскими властями под прямым давлением США, ЕС и НАТО”.
- “Напряженная борьба, требующая отдачи всех сил, не может не закончиться победой и освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев”.
Это при том, что большевистские и советские власти продолжали политику Российской империи и целенаправленно сужали использование украинского языка, преследовали и отправляли в ГУЛАГ борцов за украинскую независимость и устраивали террор и Голодомор против населения Украины.
Следовательно, одной из первых задач после восстановления законной украинской власти на временно оккупированных землях будет налаживание цивилизованной системы среднего и высшего образования.