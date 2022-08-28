Третий армейский корпус сил РФ не изменит ситуацию в Украине — ISW

Август, 28 в 9:48

Сформированный из добровольческих батальонов третий армейский корпус России, вероятно, не сможет создать эффективную боевую мощь в Украине.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их словам, российские оккупанты хотят направить третий армейский корпус для усиления наступательных операций в районе Донецка, где наступление в районе Марьинки, Песков и Авдеевки приостановилось. Части третьего армейского корпуса также могут быть развернуты на южном направлении.

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Войска третьего армейского корпуса тренируются с использованием более современной российской техники, такой как боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80БВМ и т-90М, а также новые варианты штурмовой винтовки АК-12.

– Однако элементы третьего армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь. Лучшее оборудование необязательно сделает силы эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, — отметили в ISW.

Аналитики утверждают, что эффективность от поступления такого количества добровольцев также снизится из-за того, что в РФ не хватает опытных командиров.

Напомним, что Россия, вероятно, перебрасывает на фронт в Украине недавно сформированный третий армейский корпус.

По данным Conflict Intelligence Team, с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует использовать силы корпуса, пока нельзя. Однако эшелоны направляются на юг Ростовской области, которая ближе к Донецку возле Запорожского направления.

Источник: ISW