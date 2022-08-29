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Факты / Украина

В Дії с 29 августа появится ряд новых сервисов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Дії с 29 августа появится ряд новых сервисов

Министерство цифровой трансформации планирует 29 августа запустить ряд новых сервисов в приложении Дія.

– Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов, и уже завтра в Дії будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание, – указано в тексте анонса брифинга министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Также в Дії хотят открыть доступ к англоязычным документам и шерингу авто.

Еще в середине августа Минцифра запустила бета-тестирование загранпаспорта, водительское удостоверение и техпаспорта в Дії, а также отображение этих документов на английском языке.

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Услуга по шерингу авто Минцифра планировала запустить еще до начала полномасштабной войны в Украине. Запуск приостановили из-за закрытия реестров по соображениям безопасности.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: портал Дія

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