В Днепре раздались взрывы во время воздушной тревоги
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Днепре 28 августа раздались взрывы.
Об этом сообщили местные жители. По их данным, звуки взрывов были в пригороде Днепра со стороны Запорожья.
Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление.
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Отметим, что в городе объявили воздушную тревогу в 11:34, а отменили в 11:56.
В то же время официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.
Голова Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый призвал местных жителей срочно покинуть дачи и позвонить родным, которые там находятся.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: местные Telegram-каналы