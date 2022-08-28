Август, 28 в 11:51

В Днепре 28 августа раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители. По их данным, звуки взрывов были в пригороде Днепра со стороны Запорожья.

Кроме того, после взрывов над городом возникло задымление.

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Отметим, что в городе объявили воздушную тревогу в 11:34, а отменили в 11:56.

В то же время официальной информации о взрывах в Днепре пока нет.

Голова Зеленодольской общины Дмитрий Невеселый призвал местных жителей срочно покинуть дачи и позвонить родным, которые там находятся.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: местные Telegram-каналы