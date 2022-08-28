В крымской Алупке слышны взрывы, сообщают о “пожаре в лесу”
В воскресенье, 28 августа, около 14:00 во временно оккупированном Крыму, в Алупке, слышны звуки взрывов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и Telegram-каналы.
Тем временем нардеп Алексей Гончаренко предположил, что “сказки о работе ПВО” вот-вот начнутся.
В сети появилось видео, на котором виден дым на фоне оккупационного флага, как утверждается, в Алупке. Уточняется, что после взрывов в городе стало известно о пожаре в лесу.
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Фото: 831 бригада тактической авиации (иллюстрационное)