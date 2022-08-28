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Факты / Украина

В крымской Алупке слышны взрывы, сообщают о “пожаре в лесу”

Анастасия Гевко, редактор ленты
В крымской Алупке слышны взрывы, сообщают о “пожаре в лесу”

В воскресенье, 28 августа, около 14:00 во временно оккупированном Крыму, в Алупке, слышны звуки взрывов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и Telegram-каналы.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко предположил, что “сказки о работе ПВО” вот-вот начнутся.

В сети появилось видео, на котором виден дым на фоне оккупационного флага, как утверждается, в Алупке. Уточняется, что после взрывов в городе стало известно о пожаре в лесу.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

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