Август, 28 в 14:22

В воскресенье, 28 августа, около 14:00 во временно оккупированном Крыму, в Алупке, слышны звуки взрывов. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и Telegram-каналы.

Тем временем нардеп Алексей Гончаренко предположил, что “сказки о работе ПВО” вот-вот начнутся.

В сети появилось видео, на котором виден дым на фоне оккупационного флага, как утверждается, в Алупке. Уточняется, что после взрывов в городе стало известно о пожаре в лесу.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Фото: 831 бригада тактической авиации (иллюстрационное)