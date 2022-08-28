Август, 28 в 13:47

Днем 28 августа в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

В то же время, на территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 19:39 и закончилась в 13:48 (опасность длилась 9 минут).

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Также сегодня враг атаковал Днепр. Звуки взрывов были слышны в пригороде со стороны Запорожья, затем возникло задымление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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