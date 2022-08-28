Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Николаеве раздались взрывы — объявлена воздушная тревога

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
В Николаеве раздались взрывы — объявлена воздушная тревога
Фото: Depositphotos

Днем 28 августа в Николаеве раздались взрывы.

Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

В то же время, на территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 19:39 и закончилась в 13:48 (опасность длилась 9 минут).

Сейчас смотрят

Также сегодня враг атаковал Днепр. Звуки взрывов были слышны в пригороде со стороны Запорожья, затем возникло задымление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
В оккупированной Новой Каховке снова удачно уничтожили базу врага

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка