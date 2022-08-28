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Факты / Украина

В войне с Россией Украина применила американскую концепцию сопротивления – CNN

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В войне с Россией Украина применила американскую концепцию сопротивления – CNN
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины в войне с Россией успешно применяют концепцию сопротивления ROC. Признаки ее использования можно увидеть из серии взрывов в Крыму.

Американские СМИ объясняют, что Оперативная концепция сопротивления (ROC) была разработана США совместно с НАТО и другими союзниками в 2013 году, после войны РФ с Грузией в 2008 году.

Она не предназначена для создания или поддержки повстанческого движения. Ее цель – создать санкционированные правительством силы, которые будут проводить действия против иностранных оккупантов для восстановления суверенитета.

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CNN пишет, что подходом руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население страны в пределах согласованного сопротивления российской армии.

Оперативная концепция сопротивления предусматривает использование коктейлей Молотова, преднамеренные поджоги и добавление химикатов к бензобакам для диверсии вражеских транспортных средств.

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Также эта доктрина призывает к широкой кампании по обмену сообщениями, чтобы предотвращать распространение вражеской информации и поддерживать единство населения.

В частности, видео ударов ВСУ по российским танкам стали вирусными, как и кадры, на которых украинские солдаты спасают бездомных животных. Намеренно или нет, но это становится частью сопротивления, позволяя Украине формировать заголовки в западных СМИ в свою пользу.

Генерал-лейтенант в отставке Марк Шварц, командующий командованием специальных операций в Европе при разработке доктрины, сказал CNN, что украинцы используют все ресурсы, а также некоторые достаточно нетрадиционные средства, чтобы подорвать Вооруженные силы РФ.

Источник: CNN
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