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Факты / Украина

В оккупированной Новой Каховке снова удачно уничтожили базу врага

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
В оккупированной Новой Каховке снова удачно уничтожили базу врага

В оккупированной Новой Каховке раздались мощные взрывы – Вооруженные силы Украины удачно уничтожили очередную базу российских оккупантов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного ВСУ.

Отмечается, что удар был точен, поэтому гражданское население не пострадало. Выясняются утраты врага.

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Взрыв раздался в районе завода Сокол.

Вечером 21 августа в Новой Каховке Херсонской области раздалось около 15 взрывов. Впоследствии стало известно, что еще раз “прилетело” по позициям россиян.

Напомним, что война в Украине длится уже 186 сутки.

Фото: Оперативный ВСУ

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