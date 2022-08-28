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Факты / Украина

Осенью на фронте могут произойти огромные изменения – эксперт назвал причину

Малиновская Ангелина, редактор ленты
генштаб, війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Уже осенью на фронте могут произойти огромные изменения из-за возвращения тысяч украинских военных с обучения в Европе.

Об этом заявил украинский эксперт Михаил Жирохов.

— Совершенно очевидно (что осенью произойдут серьезные изменения, — Ред.). Поскольку до октября заканчивает обучение корпус украинских добровольцев, направленный в Европу, — сказал эксперт

Солдаты отправились в такие страны, как Великобритания, Польша, Германия и Литва.

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Жирохов также отметил, что осенью ситуация на фронте также во многом будет зависеть от погоды.

— Полевые дороги, особенно в Херсонской области, на Донбассе размокают, поэтому доставка, логистика становится практически невозможной. Активные боевые действия практически замирают до зимы, пока все это не подмерзнет. Но может подмерзнуть, а может и нет, – сказал он.

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Источник: Polskie Radio

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