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Факты / Украина

Все пылало и взрывалось: в Сватово на Луганщине уничтожили базу оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
Сватове на Луганщині

Ночью 28 августа во временно оккупированном городе Сватово Луганской области была уничтожена база российских оккупантов на территории агрофирмы Шанс.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что почти все российские войска уже вышли из Сватового.

– Там у них была аграрная база, где они делали передислокацию. И снова на той базе произошел “хлопок”. Еще несколько часов назад там все пылало и взрывалось, — сказал Гайдай.

Ранее Гайдай отмечал, что на Донбассе российские военные продвигаются гораздо медленнее, чем того требуют кремлевские власти.

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РФ приказывает армии ежедневно проходить до 5 километров, но оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки. По словам главы ОВА, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и ​​мощно его обстреливают.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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