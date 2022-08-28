Август, 28 в 15:09

Ночью 28 августа во временно оккупированном городе Сватово Луганской области была уничтожена база российских оккупантов на территории агрофирмы Шанс.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что почти все российские войска уже вышли из Сватового.

– Там у них была аграрная база, где они делали передислокацию. И снова на той базе произошел “хлопок”. Еще несколько часов назад там все пылало и взрывалось, — сказал Гайдай.

Ранее Гайдай отмечал, что на Донбассе российские военные продвигаются гораздо медленнее, чем того требуют кремлевские власти.

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РФ приказывает армии ежедневно проходить до 5 километров, но оккупанты едва двигаются по 100 метров в сутки. По словам главы ОВА, оккупанты подошли вплотную к Бахмуту и ​​мощно его обстреливают.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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