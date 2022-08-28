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Факты / Украина

За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов и три вражеских танка — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали около 46 750 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 250 захватчиков, три вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять артиллерийских систем, два беспилотника оперативно-тактического уровня, а также шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 942 (+3);
  • боевые бронированные машины – 4 257 (+3);
  • артиллерийские системы – 1050 (+5);
  • РСЗО – 274;
  • средства ПВО – 148;
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 202;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6);
  • специальная техника – 99.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Генштаб ВСУ
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