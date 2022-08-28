За сутки ВСУ уничтожили 250 оккупантов и три вражеских танка — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали около 46 750 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 250 захватчиков, три вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять артиллерийских систем, два беспилотника оперативно-тактического уровня, а также шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн.
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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 942 (+3);
- боевые бронированные машины – 4 257 (+3);
- артиллерийские системы – 1050 (+5);
- РСЗО – 274;
- средства ПВО – 148;
- самолеты – 234;
- вертолеты – 202;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);
- крылатые ракеты – 196;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6);
- специальная техника – 99.
Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.
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