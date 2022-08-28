Август, 28 в 9:33

С начала полномасштабной войны украинские защитники уже ликвидировали около 46 750 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ удалось уничтожить 250 захватчиков, три вражеских танка, три боевых бронированных машины, пять артиллерийских систем, два беспилотника оперативно-тактического уровня, а также шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 942 (+3);

боевые бронированные машины – 4 257 (+3);

артиллерийские системы – 1050 (+5);

РСЗО – 274;

средства ПВО – 148;

самолеты – 234;

вертолеты – 202;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 838 (+2);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3171 (+6);

специальная техника – 99.

Наибольшие потери российская оккупационная армия понесла на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

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