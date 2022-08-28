Август, 28 в 11:14

Последний указ президента РФ об увеличении численности российской армии вряд ли существенно повлияет на ее возможности в войне против Украины.

Так считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они напомнили об указе Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить армию РФ на 140 тыс. человек и поручает правительству выделить соответствующие средства на это.

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— Остается непонятным, попытается ли Россия сделать это путем рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва. Но в любом случае, в условиях действующего законодательства, этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые возможности в Украине, — отметили в разведке.

Там объяснили, что Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактников — мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 August 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/WfWw8IS4aT ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Y9UN7RpEbL — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 28, 2022

Кроме того, по данным ISW, сформированный из добровольческих батальонов третий армейский корпус России, вероятно, не сможет создать эффективную боевую мощь в Украине.

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