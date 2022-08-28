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Факты / Украина

Увеличение армии вряд ли существенно усилит боевую мощь РФ в Украине — британская разведка

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Увеличение армии вряд ли существенно усилит боевую мощь РФ в Украине — британская разведка
Фото: Depositphotos

Последний указ президента РФ об увеличении численности российской армии вряд ли существенно повлияет на ее возможности в войне против Украины.

Так считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они напомнили об указе Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить армию РФ на 140 тыс. человек и поручает правительству выделить соответствующие средства на это.

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— Остается непонятным, попытается ли Россия сделать это путем рекрутинга большего количества добровольцев-контрактников, или путем увеличения призыва. Но в любом случае, в условиях действующего законодательства, этот приказ вряд ли существенно поможет РФ увеличить ее боевые возможности в Украине, — отметили в разведке.

Там объяснили, что Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактников — мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ.

Кроме того, по данным ISW, сформированный из добровольческих батальонов третий армейский корпус России, вероятно, не сможет создать эффективную боевую мощь в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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