Последний указ президента РФ об увеличении численности российской армии вряд ли существенно повлияет на ее возможности в войне против Украины.

Так считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они напомнили об указе Путина от 25 августа, которым он распоряжается увеличить армию РФ на 140 тыс. человек и поручает правительству выделить соответствующие средства на это.

Там объяснили, что Россия потеряла десятки тысяч военных, новых контрактников — мало, а призывники, по крайней мере технически, не обязаны выполнять задачи за пределами территории РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 28 August 2022

