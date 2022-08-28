ВСУ уничтожили три пункта управления РФ и склады боеприпасов — ОК Юг

Август, 28 в 17:25

ВСУ уничтожили два пункта управления РФ в Херсоне и Дарьевке. Также нанесли удар по 35 рашистской армии в Новой Каховке.

Кроме того, удар нанесен по складам боеприпасов в Любимовке и Херсоне. Подтвержденные потери врага составляют 11 рашистов, три автобронетехники и самоходная гаубица Мста-С.

– Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, пытаясь реанимировать поврежденную логистику и транспортное сообщение на оккупированных территориях, – говорится в сообщении ОК Юг.

Враг тяжелой артиллерией 203 и 152 калибров, реактивными системами залпового огня Град обстрелял южные районы Днепропетровской области. Обошлось без жертв.

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Никопольский район оккупанты накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и автомобилей.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах разрушены жилые дома, до десяти — повреждены. В Марганце снаряды зацепили склад и цеха местной фабрики, перебита линия электропередач.

– В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. Там в очередной раз попали по дачному массиву и промышленным объектам. Высокоточной авиационной ракетой класса воздух-земля Х-59, выпущенной из Су-35, враг прицельно уничтожил очередной общественный туалет на окраине Нововоронцовки, — говорится в сообщении.

Мост и переправа через реку Ингулец находятся под огневым контролем ВСУ, поражены и не функционируют.

Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава, задач и угроз, которая несет на своих бортах продолжает маневрировать у побережья Крыма.

Также в ОК Юг предупреждают об вероятной активизации вражеской авиации.

Источник: ОК Юг