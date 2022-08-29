Август, 29 в 13:06

За прошедшие сутки украинские защитники остановили оккупантов на трех направлениях на Востоке.

Карта боевых действий в Украине на 29.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.

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На последнем направлении враг бил из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области, а также привлекал беспилотники к воздушной разведке.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли территории вблизи Перемоги, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки.

Вражеский авиаудар был около Нового.

На этом направлении россияне также интенсивно разведывали ситуацию с помощью беспилотного летательного аппарата.

На Славянском направлении зафиксированы работа вражеского беспилотника, а также обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.

С потерями отошли оккупанты после бессмысленной попытки разведки боем в районе Долины.

Не увенчались успехом и попытки российских захватчиков штурмовыми действиями улучшить тактическое положение у Богородичного.

На Краматорском направлении под огнем всех существующих артиллерийских систем находились районы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки.

Авиацию оккупанты привлекли для удара в районе Григоровки.

На Бахмутском направлении под обстрелом находилась военная и гражданская инфраструктура возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцево и Кодемы.

Авиаудары пришлись в районах Яковлевки и Кодемы. Кроме того, на этом направлении также действовал вражеский беспилотник.

У Кодемы и Зайцево украинские защитники остановили попытку вражеского наступления.

На Авдеевском направлении россияне обстреляли районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького.

Провалилось у армии РФ наступление в районе Першотравневого, где враг стремился улучшить тактическое положение.

Позиции украинских войск недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки на Новопавловском направлении российские захватчики обстреляли из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, авиацию для удара применили в районе Владимировки.

Позиции ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополье на Запорожском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков.

Авиаудары нанесли захватчики возле Новополя и Новоселки.

На Южнобужском направлении российские войска обстреливали из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригорьевка, Першотравневое, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое.

Для нанесения ударов РФ привлекла авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.

На этом же направлении активно действовали разведывательные беспилотники оккупантов.

Потери РФ на 29 августа 2022 года

личного состава – около 47 100 (+350),

танков ‒ 1 947 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12),

артиллерийских систем – 1060 (+10),

реактивных систем залпового огня – 279 (+5),

средств противовоздушной обороны – 149 (+1),

самолетов – 234,

вертолетов – 203 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 844 (+6),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17),

специальной техники – 101 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.