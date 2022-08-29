Карта боевых действий на 29.08.2022 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки украинские защитники остановили оккупантов на трех направлениях на Востоке.
Карта боевых действий в Украине на 29.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенно не изменилась.
На последнем направлении враг бил из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области, а также привлекал беспилотники к воздушной разведке.
На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты обстреляли территории вблизи Перемоги, Светличного, Гусаровки, Борщевой, Залимана, Слатиного, Нового, Ивановки, Русской Лозовой и Сосновки.
Вражеский авиаудар был около Нового.
На этом направлении россияне также интенсивно разведывали ситуацию с помощью беспилотного летательного аппарата.
На Славянском направлении зафиксированы работа вражеского беспилотника, а также обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки.
С потерями отошли оккупанты после бессмысленной попытки разведки боем в районе Долины.
Не увенчались успехом и попытки российских захватчиков штурмовыми действиями улучшить тактическое положение у Богородичного.
На Краматорском направлении под огнем всех существующих артиллерийских систем находились районы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки.
Авиацию оккупанты привлекли для удара в районе Григоровки.
На Бахмутском направлении под обстрелом находилась военная и гражданская инфраструктура возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцево и Кодемы.
Авиаудары пришлись в районах Яковлевки и Кодемы. Кроме того, на этом направлении также действовал вражеский беспилотник.
У Кодемы и Зайцево украинские защитники остановили попытку вражеского наступления.
На Авдеевском направлении россияне обстреляли районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького.
Провалилось у армии РФ наступление в районе Першотравневого, где враг стремился улучшить тактическое положение.
Позиции украинских войск недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки на Новопавловском направлении российские захватчики обстреляли из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, авиацию для удара применили в районе Владимировки.
Позиции ВСУ в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополье на Запорожском направлении оккупанты обстреляли из ствольной, реактивной артиллерии и танков.
Авиаудары нанесли захватчики возле Новополя и Новоселки.
На Южнобужском направлении российские войска обстреливали из имеющихся артиллерийских систем и танков инфраструктуру в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригорьевка, Першотравневое, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое.
Для нанесения ударов РФ привлекла авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки.
На этом же направлении активно действовали разведывательные беспилотники оккупантов.
Потери РФ на 29 августа 2022 года
- личного состава – около 47 100 (+350),
- танков ‒ 1 947 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 4 269 (+12),
- артиллерийских систем – 1060 (+10),
- реактивных систем залпового огня – 279 (+5),
- средств противовоздушной обороны – 149 (+1),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 203 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 844 (+6),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 188 (+17),
- специальной техники – 101 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.