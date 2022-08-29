Август, 29 в 15:57

Кремлевский диктатор Владимир Путин потерпел стратегический провал в развязанной им полномасштабной войне против Украины.

Об этом заявил американский дипломат, бывший посол США в России Майкл Макфол. Он отметил, что Путин потерпел провал “по всем стратегическим целям”, которые он определил для нападения на Украину шесть месяцев тому назад.

– Помните, полгода тому назад он сказал, что собирается объединить украинцев и россиян?.. У него это не получилось. Провалилась “денацификация”. Провалилась “демилитаризация”. Ему не удалось захватить столицу Киев. А сейчас он просто воюет в Донецкой и Херсонской областях, — подчеркнул Макфол.

Он напомнил о решении Кремля увеличить армию РФ почти на 140 тыс. человек на фоне значительных потерь в войне против Украины, низкого уровня подготовки и деморализованности российских солдат. Макфол добавил, что при этом ситуация для РФ является безысходной.

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– Следовательно, на стратегическом уровне я думаю, что он потерпел провал в этой войне, — сообщил дипломат.

Макфол уточнил, что не видит, чтобы Путин “оправился” от своих неудач в Украине. По его мнению, новая цель Кремля, вероятно, состоит в том, чтобы полностью захватить Донбасс. Однако для этого России понадобится больше солдат.

Дипломат считает, что Путин не сможет провести открытую всеобщую мобилизацию, чтобы пополнить армию, поскольку это спровоцирует недовольство среди российского населения.

На днях бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта подчеркнул, что США и НАТО впервые в истории провели для Путина границу, которую он не смог переступить. Кремлевский диктатор считал, что если совершит полномасштабное нападение на Украину, страны Запада не смогут противостоять. Однако он ошибался.