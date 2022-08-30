Август, 29 в 21:24

Легенду о том, что “Россия – мощная страна”, нужно забыть.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на 17-м Стратегическом форуме в Словении.

— Все должны понять, что они не такие мощные, как о себе они писали в книгах красного цвета на протяжении 100 последних лет. Когда эта страна была мощной, в рамках СССР были такие страны как Украина, Казахстан, Белоруссия, Прибалтика. Легенду о великом государстве нужно забыть. Мы на поле боя это показываем, – сказал глава государства.

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Зеленский отметил, что главная цель Украины – вернуть свои территории, а процесс достижения может быть разным.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах, он сказал, что для этого необходимо согласие двух сторон.

– Они не хотят переговоров. В их понимании – это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым – российские территории. Недавно они сказали, что Украина должна признать и юг российскими территориями, после того как они проведут там какой-то “референдум”, — подчеркнул президент.

По мнению президента, “представители власти РФ обязательно предложат нам стол переговоров, когда увидят силу в мире, который поддерживает Украину”.