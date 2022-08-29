Минус 350 оккупантов, система ПВО и вертолет: потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ
Потери России в войне против Украины превысили 47 тыс. военных, только за последние сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов.
По данным Генштаба, украинские защитники также уничтожили много техники врага. В частности 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, пять танков, одну систему ПВО и вертолет.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 29 августа:
- личный состав – около 47 100 (+350) человек ликвидировано;
- танки – 1 947 (+5);
- боевые бронированные машины – 4 269 (+12);
- артиллерийские системы – 1 060 (+10);
- РСЗО – 279 (+5);
- средства ПВО – 149 (+1);
- самолеты – 234;
- вертолеты – 203 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6);
- крылатые ракеты – 196;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 188 (+17);
- специальная техника – 101 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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