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Факты / Украина

Минус 350 оккупантов, система ПВО и вертолет: потери РФ за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
Минус 350 оккупантов, система ПВО и вертолет: потери РФ за последние сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Потери России в войне против Украины превысили 47 тыс. военных, только за последние сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов.

По данным Генштаба, украинские защитники также уничтожили много техники врага. В частности 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, пять танков, одну систему ПВО и вертолет.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 29 августа:

  • личный состав – около 47 100 (+350) человек ликвидировано;
  • танки – 1 947 (+5);
  • боевые бронированные машины – 4 269 (+12);
  • артиллерийские системы – 1 060 (+10);
  • РСЗО – 279 (+5);
  • средства ПВО – 149 (+1);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 203 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6);
  • крылатые ракеты – 196;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 188 (+17);
  • специальная техника – 101 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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