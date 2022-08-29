Август, 29 в 9:23

Потери России в войне против Украины превысили 47 тыс. военных, только за последние сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов.

По данным Генштаба, украинские защитники также уничтожили много техники врага. В частности 12 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, пять танков, одну систему ПВО и вертолет.

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Ориентировочные боевые потери РФ с 24 февраля по 29 августа:

личный состав – около 47 100 (+350) человек ликвидировано;

танки – 1 947 (+5);

боевые бронированные машины – 4 269 (+12);

артиллерийские системы – 1 060 (+10);

РСЗО – 279 (+5);

средства ПВО – 149 (+1);

самолеты – 234;

вертолеты – 203 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6);

крылатые ракеты – 196;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 188 (+17);

специальная техника – 101 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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