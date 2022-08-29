Август, 29 в 17:22

Учитывая контрнаступление Вооруженных сил Украины, жителям временно оккупированных территорий Херсонской области следует найти укрытие, сделать запасы продуктов питания, воды и медикаментов.

Такие советы, в частности обнародовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

– Жителям Херсонской области, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких! – отметил он.

Юрий Соболевский призывает граждан:

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• находиться как можно ближе к безопасным местам;

• сделать запасы пищи и воды, а также медикаментов (проверить содержание аптечки первой медпомощи);

• не подходить к окнам;

• если рядом расположены военные объекты российских оккупантов – лучше переехать к родственникам или друзьям.

Он подчеркнул, что эти шаги могут спасти жизнь. Кроме того, Соболевский призвал сохранять информационную тишину о наступлении ВСУ и боевых действиях на Юге, чтобы не навредить украинским военным.

Похожие рекомендации по безопасности обнародовал и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

– По информации ОК Юг, на Юге ВСУ начали наступление по многим направлениям. Поэтому просим жителей области, которые остаются на временно оккупированных территориях, соблюдать правила безопасности: находиться ближе к укрытиям и подальше от военных объектов РФ и запастись всем необходимым: едой, водой, медикаментами, — подчеркнул Янушевич.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, верить в ВСУ и следить только за официальными источниками информации.

Ранее сегодня в ОК Юг посоветовали украинцам, которые не смогли эвакуироваться с временно оккупированных территорий Херсонской области, найти укрытие и переждать там боевые действия.

Как известно, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. В результате наступления ВСУ 109 полк террористического формирования “ДНР” отошел со своих позиций, а российские десантники сбежали с поля боя.

Перед этим Вооруженные силы Украины вывели из строя практически все большие мосты в Херсонской области, отрезав подразделения армии РФ на правом берегу от поставок оружия и подкрепления.

Источник: Херсонская ОВА, Юрий Соболевский