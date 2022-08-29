Наступление ВСУ: жителям Херсона советуют сделать запасы еды, воды и медикаментов
Учитывая контрнаступление Вооруженных сил Украины, жителям временно оккупированных территорий Херсонской области следует найти укрытие, сделать запасы продуктов питания, воды и медикаментов.
Такие советы, в частности обнародовал первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
– Жителям Херсонской области, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовыми к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких! – отметил он.
Юрий Соболевский призывает граждан:
• находиться как можно ближе к безопасным местам;
• сделать запасы пищи и воды, а также медикаментов (проверить содержание аптечки первой медпомощи);
• не подходить к окнам;
• если рядом расположены военные объекты российских оккупантов – лучше переехать к родственникам или друзьям.
Он подчеркнул, что эти шаги могут спасти жизнь. Кроме того, Соболевский призвал сохранять информационную тишину о наступлении ВСУ и боевых действиях на Юге, чтобы не навредить украинским военным.
Похожие рекомендации по безопасности обнародовал и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
– По информации ОК Юг, на Юге ВСУ начали наступление по многим направлениям. Поэтому просим жителей области, которые остаются на временно оккупированных территориях, соблюдать правила безопасности: находиться ближе к укрытиям и подальше от военных объектов РФ и запастись всем необходимым: едой, водой, медикаментами, — подчеркнул Янушевич.
Он призвал граждан сохранять спокойствие, верить в ВСУ и следить только за официальными источниками информации.
Ранее сегодня в ОК Юг посоветовали украинцам, которые не смогли эвакуироваться с временно оккупированных территорий Херсонской области, найти укрытие и переждать там боевые действия.
Как известно, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. В результате наступления ВСУ 109 полк террористического формирования “ДНР” отошел со своих позиций, а российские десантники сбежали с поля боя.
Перед этим Вооруженные силы Украины вывели из строя практически все большие мосты в Херсонской области, отрезав подразделения армии РФ на правом берегу от поставок оружия и подкрепления.
Источник: Херсонская ОВА, Юрий Соболевский