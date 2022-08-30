Август, 29 в 21:03

В небе над временно оккупированной территорией Херсонской области украинская авиация работает наравне с российской.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ. По его словам, если по другим направлениям РФ имеют преимущество в авиации, то в Херсонской области они на равных.

Жданов отметил, что вероятные успехи ВСУ в этом направлении могут быть результатом наших огневых средств. А во время первых попыток атаковать позиции россияне не выдержали и просто убежали, оставив линию обороны.

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В целом на Херсонщине оккупанты построили три линии обороны на Херсонском направлении и эксперт считает, что они очень хорошо оборудованы. Ведь около двух месяцев назад армия РФ перевозила туда железобетонные изделия в виде длительных огневых точек.

– Но два месяца назад мы также слышали, что в ВСУ были попытки прорывать первую и вторую линию обороны. Я думаю, если мы все же прорвали первую линию обороны, то украинские защитники смогут там закрепиться и дальше развивать успех, — добавил военный эксперт.

В то же время Жданов призвал дождаться официальной информации о том, где именно ВСУ прорвали оборону оккупантов, и результатом чего именно этот прорыв был: работы артиллерии и авиации или удачных действия ВСУ в целом.

Напомним, что 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Также появилась информация, что 109-й полк так называемой ДНР отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.