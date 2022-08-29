Не делала ни одна ВВС: американские чиновники поражены подходом украинцев к использованию техники
Украинские войска так хорошо справились с беспилотником Bayraktar, что исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар похвалил их способность “выжать из этих систем как можно больше”.
Кроме того, американские военные чиновники озадачены тем, что российские многоуровневые системы ПВО не были более эффективными в борьбе с беспилотниками, которые не имеют систем самообороны, легко обнаруживаются радаром и развивают скорость всего около 80 миль в час.
Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что украинские военные установили поставленные американцами противорадиолокационные ракеты HARM на советские истребители МиГ-29, чего никогда не делала ни одна военно-воздушная сила.
— Украине удалось перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запустить американскую ракету со своих самолетов советской эпохи. Они фактически успешно интегрировали их, — сказал высокопоставленный чиновник.
Американские военачальники, работавшие с украинскими войсками, говорят, что украинцы всегда готовы импровизировать.
Генерал Ходжес рассказал, что заметил “на тактическом уровне, насколько умными были украинцы”, когда работал с ними в 2013 и 2014 годах. Он отметил, что адаптация поставленных США ракет HARM для работы на МиГ-29 показала глубину технологических ноу-хау.
Источник: The New York Times