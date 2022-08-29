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Факты / Украина

Не делала ни одна ВВС: американские чиновники поражены подходом украинцев к использованию техники

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Не делала ни одна ВВС: американские чиновники поражены подходом украинцев к использованию техники
Фото: Getty Images

Украинские войска так хорошо справились с беспилотником Bayraktar, что исполнительный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​похвалил их способность “выжать из этих систем как можно больше”.

Кроме того, американские военные чиновники озадачены тем, что российские многоуровневые системы ПВО не были более эффективными в борьбе с беспилотниками, которые не имеют систем самообороны, легко обнаруживаются радаром и развивают скорость всего около 80 миль в час.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что украинские военные установили поставленные американцами противорадиолокационные ракеты HARM на советские истребители МиГ-29, чего никогда не делала ни одна военно-воздушная сила.

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— Украине удалось перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запустить американскую ракету со своих самолетов советской эпохи. Они фактически успешно интегрировали их, — сказал высокопоставленный чиновник.

Американские военачальники, работавшие с украинскими войсками, говорят, что украинцы всегда готовы импровизировать.

Генерал Ходжес рассказал, что заметил “на тактическом уровне, насколько умными были украинцы”, когда работал с ними в 2013 и 2014 годах. Он отметил, что адаптация поставленных США ракет HARM для работы на МиГ-29 показала глубину технологических ноу-хау.

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Источник: The New York Times

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