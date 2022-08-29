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Факты / Украина

Переговоры относительно членства Украины в ЕС могут начаться в 2023 году — Стефанишина

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Переговоры относительно членства Украины в ЕС могут начаться в 2023 году — Стефанишина
Фото: Depositphotos

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут быть начаты в 2023 году.

Такое мнение выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

— Реалистично абсолютно выглядит 2023 год. Европейский Союз не начал с нами работать только 23 июня. Мы подготовили почти 6 тыс. ответов на вопросник, и мы это делали вместе с ЕС. Потому что все реформы, которые мы делали, мы делали совместно на выполнение Соглашения об ассоциации. То есть понимание Украины очень велико. Поэтому определенные процедуры – такие как скрининг, оценка рынков, законодательство – это не то, что потребует лет, а это уже работа, которую нужно оформить. Поэтому абсолютно реалистично перейти к переговорам после всех оценок уже в 2023 году, — сказала Стефанишина.

Она считает, что более четко о возможном начале переговоров можно будет говорить ближе к концу 2022 года.

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Также вице-премьер-министр отметила, что Украина сможет подготовиться к вступлению в ЕС за три года.

— Посмотрим, сможет ли Европейский Союз, — добавила Стефанишина.

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Источник: Европейськая прадва

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