“Переговоры” с Россией на юге проходят успешно, ждем “жест доброй воли” — Подоляк
Переговоры с Россией в единственно возможном формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Вооруженные силы Украины добиваются успехов.
— “Переговоры” происходят успешно. Ожидаем новые “компромиссы” в виде “жестов доброй воли”, — написал Подоляк.
Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі».Сейчас смотрят
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022
Напомним, что сегодня, 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
Украинские защитники прорвали первую линию обороны войск РФ в Херсонском направлении.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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