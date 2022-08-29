Август, 29 в 19:36

Переговоры с Россией в единственно возможном формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Вооруженные силы Украины добиваются успехов.

— “Переговоры” происходят успешно. Ожидаем новые “компромиссы” в виде “жестов доброй воли”, — написал Подоляк.

Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. «Перемовини» відбуваються успішно. Очікуємо на нові «компроміси» у вигляді «жестів доброї волі». Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 29, 2022

Напомним, что сегодня, 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

Украинские защитники прорвали первую линию обороны войск РФ в Херсонском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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