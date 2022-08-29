Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

“Переговоры” с Россией на юге проходят успешно, ждем “жест доброй воли” — Подоляк

Валентина Чорна, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Переговоры с Россией в единственно возможном формате ведет специальная украинская делегация, в частности, на южном направлении фронта.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что Вооруженные силы Украины добиваются успехов.

— “Переговоры” происходят успешно. Ожидаем новые “компромиссы” в виде “жестов доброй воли”, — написал Подоляк.

Напомним, что сегодня, 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

Украинские защитники прорвали первую линию обороны войск РФ в Херсонском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
ВСУ пошли в контрнаступление на юге – что известно по состоянию на 29 августа

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка