Август, 29 в 15:27

Понедельник 29 августа для всех украинцев ознаменовался приятными новостями, ведь ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге, а также прорвали первую линию обороны в Херсонской области.

На героические успехи военных уже отреагировали в социальных сетях. Новую волну шуток и мемов запустил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

– Вообще не хочу уезжать из Херсона. Как тут классно вообще… так все душевно, по-домашнему, — написал он, потроллив российский оккупантов.

Сейчас смотрят

Продвижение украинских воинов в Херсонской области прокомментировал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Мне сообщают, что резко возрос спрос на надувные лодки и матрасы на правом берегу Днепра, – написал он.

Нардеп Алексей Гончаренко пошутил, что премьер-министр Украины уже выезжает за арбузом в Херсон.

Также в сети начали публиковать первые фото “контротступа оккупантов из Херсонской области”.

Кроме этого, украинцы уже готовятся пробовать херсонские арбузы.

Напомним, что сегодня 109 полк так называемой “ДНР” отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, скрылись с поля боя.

В то же время начальник объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подчеркнула, что военная операция нуждается в тишине.

Украинцев призывают набраться терпения и соблюдать информационную гигиену, чтобы не навредить защитникам.