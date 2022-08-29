Август, 29 в 16:42

Следующая, пятая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) состоится 8 сентября этого года в Германии.

Об этом сообщили в командовании ВВС США в Европе и Африке. Речь идет о переговорах министров обороны стран мира в так называемом формате Рамштайн.

В отличие от предыдущей, эта встреча будет не виртуальной. Участников приглашают на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, где состоялись первые переговоры по военной поддержке Украины.

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– Министр обороны США Ллойд Остин лично проведет заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 8 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения полномасштабной войны в Украине, а также различных вопросов безопасности, которые возникли перед партнерами и союзниками Соединенных Штатов.

Как известно, первая подобная встреча состоялась 26 апреля на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Она объединила министров из более чем 40 стран мира. Именно тогда была создана Контактная группа по обороне Украины (UDCG), которая должна была действовать на регулярной основе. Вторая встреча прошла 23 мая, третья – 15 июня, а четвертая – 20 июля.

Таким образом, авиабаза в Германии во второй раз будет принимать встречу министров в формате Рамштайн.

По итогам последней встречи США предоставили Украине еще четыре реактивных артиллерийских системы HIMARS и снаряды к ним. Министерство обороны Литвы объявило о передаче бронетранспортеров M113 и M577. А Великобритания анонсировала самый большой пакет военной помощи для Украины с начала войны.

В августе в Копенгагене (Дания) состоялась международная донорская конференция по поддержке Украины. Тогда удалось аккумулировать €1,5 млрд на военную поддержку нашего государства.

Источник: USAFE-AFAFRICA