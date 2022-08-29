Август, 29 в 17:18

В соцсетях показали видео, которое было снято на позициях российских оккупантов, которые они оставили во время контрнаступления украинских войск на Херсонском направлении.

Соответствующие кадры, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, обнародовал журналист Владимир Золкин.

На них можно увидеть, что оккупанты, убегая от ВСУ, оставили большое количество боеприпасов и другого снаряжения.

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— Тот замечательный момент, когда рашистская армия бежит, роща гудит. И становится главным спонсором ВСУ, оставляя нам много интересных “игрушек”, которые мы им и вернем в задницу. Будем догонять их же пулями и снарядами, — говорит автор видео.

Напомним, что появилась информация, что 29 августа ВСУ начали операцию по освобождению Херсона.